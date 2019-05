Dieser Inhalt wurde am 29. Mai 2019 14:00 publiziert

Der Bundesrat will über vier Jahre rund 943 Millionen Franken für Kultur ausgeben. Er hat am Mittwoch die Kulturbotschaft 2021-2024 in die Vernehmlassung geschickt. Ein Schwerpunkt ist der digitale Wandel.

Dieser betreffe alle Bereiche und Institutionen, schreibt der Bundesrat in einer Mitteilung. Die Filmbranche sei durch die rasante Zunahme der Online-Plattformen besonders betroffen. In Zukunft will der Bundesrat daher den Zugang zum Schweizer Filmerbe verbessern.

Grundsätzlich setzt er aber auf Kontinuität. Die drei Handlungsachsen der laufenden Periode - kulturelle Teilhabe, gesellschaftlicher Zusammenhalt, Kreation und Innovation - werden beibehalten. Bei der kulturellen Teilhabe soll das Programm "Jugend und Musik" konsolidiert werden. Zusammen mit den Kantonen und mit Musikorganisationen will der Bundesrat eine musikalische Begabtenförderung einführen.

Im Bereich "gesellschaftlicher Zusammenhalt" sollen die schulischen Austauschaktivitäten zwischen den Sprachgemeinschaften verstärkt und ein Austauschprogramm für Lehrpersonen eingerichtet werden. Mit "Kreation und Innovation" wird die Kooperation zwischen Kultur und Wirtschaft fortgesetzt.

Die Erfahrungen in der Zusammenarbeit zwischen Industrie, Gameentwicklern und Designschaffenden seien positiv, schreibt der Bundesrat. Das Modell zur Unterstützung des Designs und der interaktiven Medien wird durch Pro Helvetia weiterentwickelt. Die Mittel des Schweizerischen Nationalmuseums werden erhöht.

Die Kulturbotschaft legt die strategische Ausrichtung der Kulturpolitik des Bundes in der Förderperiode 2021–2024 fest. Sie präsentiert die Ziele, die wichtigsten Massnahmen und die Finanzierung sämtlicher Förderbereiche des Bundesamtes für Kultur, von Pro Helvetia und des Schweizerischen Nationalmuseums. Die Vernehmlassung dauert bis am 20. September 2019.

Neuer Inhalt Horizontal Line