Der Bundesrat will mehr und besser qualifizierte Gesundheitsfachleute ausbilden. Mit einem neuen Gesetz sollen Ausbildungen attraktiver und sichergestellt werden, dass in der Schweiz in Zukunft ausreichend gut qualifizierte Gesundheitsfachleute zur Verfügung stehen. (Themenbild)

Keystone/ALEXANDRA WEY

(sda-ats)