Borussia Dortmund tritt am Mittwoch im dritten Gruppenspiel in der Champions League bei Inter Mailand ohne Captain Marco Reus an.

Der Offensivspieler leidet noch immer an den Nachwirkungen einer Grippe. Dafür machte Goalie Roman Bürki, neben Verteidiger Manuel Akanji und Ersatztorhüter Marwin Hitz einer von drei Schweizern im Team, trotz einer Kapselverletzung im linken Knie die Reise nach Mailand mit. Er bestand am Montag einen Härtetest. Wieder im Kader steht Jadon Sancho nach einer Suspendierung wegen seiner verspäteten Rückkehr von der englischen Nationalmannschaft.

