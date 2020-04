Der dreifache Ironman-Weltmeister Jan Frodeno sammelte mit seinem Triathlon zuhause nach dem Schwimmen und dem Radfahren mehr als 100'000 Euro für den Kampf gegen den Coronavirus.

Frodeno startete am Samstagmorgen im Pool zum Tri@home in seiner spanischen Wahlheimat Girona. Die 3,86 Kilometer absolvierte der Deutsche mit Neoprenanzug bei einer Wassertemperatur von 13 Grad in gut 47 Minuten. Die Distanz wurde per Gegenstromanlage gemessen, sie war mit einer bestimmten Zeit pro 100 Meter eingestellt worden.

Anschliessend absolvierte Frodeno die 180,2 Kilometer mit dem Rad auf einer Rolle. Als er sich bereit machte zum abschliessenden Marathon, waren bereits 100'000 Euro an Spenden zusammengekommen. Im Stream wurden unter anderen auch Fabian Cancellara und Danila Ryf zugeschaltet.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Externer Inhalt Folgen Sie uns auf Instagram