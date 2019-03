Dieser Inhalt wurde am 12. März 2019 07:02 publiziert

Die Houston Rockets befinden sich in der NBA weiter in Playoff-Form. Das 118:106 gegen die Charlotte Hornets ist der neunte Sieg in Folge für das Team von Clint Capela.

Bester Werfer für die in der Western Conference drittplatzierten Rockets war James Harden mit 28 Punkten. Der Genfer Capela glänzte mit 19 Punkten und 15 Rebounds.

Für die Utah Jazz mit Thabo Sefolosha setzte es derweil eine Niederlage ab. Die Mannschaft des Waadtländer Defensivspezialisten unterlag Oklahoma City Thunder 89:98. Trotz der zweiten Niederlage in Folge nimmt Utah nach wie vor den letzten Playoff-Platz im Westen ein.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sagen Sie uns Ihre Meinung Umfrage Sagen Sie uns Ihre Meinung