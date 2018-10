Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 21. Oktober 2018 22:41 publiziert 21. Oktober 2018 - 22:41

Inter Mailand gewinnt in der 9. Serie-A-Runde das Mailänder Derby dank einem Tor in der Nachspielzeit. Der Argentinier Mauro Icardi trifft in der 92. Minute.

Zum 222. Mal standen sich Inter Mailand und die AC Milan gegenüber. Beide Teams wollen nach einigen enttäuschenden Saisons wieder näher an die Spitze rücken. Insbesondere die letzten Wochen von Inter Mailand waren vielversprechend. Die Mannschaft von Luciano Spalletti hat nunmehr inklusive Champions League die letzten sieben Partien gewonnen und belegt in der Serie A Platz 3. Milan mit Ricardo Rodriguez liegt sieben Punkte hinter dem Stadtrivalen.

Im intensiv geführten Derby gab Inter Mailand die meiste Zeit den Ton an und hatte die besseren Torchancen. Der niederländische Verteidiger Stefan de Vrij traf in der 34. Minute nur die Latte. Die Erlösung für Inter kam durch den Serie-A-Torschützenkönig der vergangenen Saison. Icardi profitierte davon, dass sich Milans Keeper Gianluigi Donnarumma bei einer Flanke verschätzte und konnte mit dem Kopf sein viertes Saisontor erzielen.

Atalanta meldet sich zurück

Atalanta Bergamo hat nach sechs Spielen mit nur zwei Punkten und zwei Toren eindrücklich zum Siegen zurückgefunden. Das Team mit dem Schweizer Internationalen Remo Freuler setzte sich beim Schlusslicht Chievo Verona mit 5:1 durch. Der Slowene Josip Ilicic erzielte drei Tore.

Chievo Verona wurde erstmals vom ehemaligen italienischen Nationalcoach Gian Piero Ventura betreut. Der 70-Jährige hat einige Arbeit vor sich. Chievo hat in neun Runden nur zwei Punkte geholt, was nicht mal reicht, um den Punktabzug (3 Zähler) wegen Bilanzfälschung zu kompensieren.

Telegramme und Rangliste:

Chievo - Atalanta 1:5 (0:2). - Tore: 25. De Roon 0:1. 28. Ilicic 0:2. 50. Ilicic 0:3. 52. Ilicic 0:4. 72. Gosens 0:5. 84. Birsa (Foulpenalty) 1:5. - Bemerkungen: Atalanta mit Freuler (bis 73.). 40. Gelb-Rote Karte gegen Barba (Chievo).

Bologna - Torino 2:2 (0:1). - 23'245 Zuschauer. - Tore: 14. Falque 0:1. 54. Baselli 0:2. 59. Santander 1:2. 77. Calabresi 2:2. - Bemerkungen: Bologna ohne Dzemaili (Ersatz).

Inter Mailand - AC Milan 1:0 (0:0). - 78'000 Zuschauer. - Tor: 92. Icardi 1:0. - Bemerkungen: Milan mit Rodriguez.

Rangliste: 1. Juventus Turin 9/25 (19:6). 2. Napoli 9/21 (18:10). 3. Inter Mailand 9/19 (13:6). 4. Lazio Rom 9/18 (13:9). 5. Sampdoria Genua 8/14 (12:4). 6. Fiorentina 9/14 (15:7). 7. AS Roma 9/14 (16:12). 8. Sassuolo 8/13 (15:14). 9. Genoa 8/13 (13:15). 10. Torino 9/13 (11:11). 11. Parma 9/13 (10:11). 12. AC Milan 8/12 (15:11). 13. SPAL Ferrara 9/12 (8:10). 14. Cagliari 9/10 (7:10). 15. Atalanta Bergamo 9/9 (14:12). 16. Bologna 9/8 (6:12). 17. Udinese 9/8 (8:13). 18. Empoli 9/6 (8:13). 19. Frosinone 9/2 (6:24). 20. Chievo Verona 9/-1 (7:24).

