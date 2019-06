Dieser Inhalt wurde am 2. Juni 2019 17:13 publiziert

Richard Carapaz gewinnt als erster Fahrer aus Ecuador den Giro d'Italia. Der 26-jährige Südamerikaner lässt sich den Gesamtsieg im abschliessenden Zeitfahren in Verona wie erwartet nicht mehr nehmen.

Carapaz hielt in der 17 km langen Prüfung gegen die Uhr seine Gegner problemlos in Schach. Der Italiener Vincenzo Nibali behauptete sich als Gesamt-Zweiter, mit letztlich etwas mehr als einer Minute Rückstand auf Carapaz. Der Slowene Primoz Roglic verbesserte sich am letzten Tag auf Kosten des Spaniers Mikel Landa auf Platz 3.

Letzter Tagessieger wurde überraschend der Amerikaner Chad Haga. Ein versöhnliches Ergebnis erreichte zum Abschluss der St. Galler Tom Bohli, der als Zwölfter für das beste Einzelergebnis der drei gestarteten Schweizer an diesem Giro sorgte.

Neuer Inhalt Horizontal Line