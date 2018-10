Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 3. Oktober 2018 16:28 publiziert 03. Oktober 2018 - 16:28

Fabio Celestini wird den Medien offiziell als neuer Trainer des FC Lugano präsentiert. Der 42-Jährige erhält im Tessin einen Vertrag bis Saisonende mit Option auf eine weitere Spielzeit.

Der frühere Schweizer Internationale sagte bei seiner Vorstellung, dass er den Schweizer Fussball von seinem bisherigen Übersee-Wohnort aus, der Heimat seiner Frau in Panama, verfolgt hätte. Celestini kündigte an, dass er mit Lugano keinen reinen Konter-Fussball spielen lassen will. "Unabhängig vom Spieler-Material" wolle er seinem Team eine offensive Spielanlage vermitteln.

Im Gegensatz zu Vorgänger Guillermo Abascal will Celestini mit Luganos Präsident Angelo Renzetti einen regen Austausch pflegen - wie er dies schon in Lausanne getan hätte. Auch deshalb wurde er von Renzetti bei der Vorstellung als "Wunschtrainer" bezeichnet.

