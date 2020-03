Chase Carey, Geschäftsführer der Formel 1, entschuldigt sich in einem offenen Brief an die Fans gewandt und sich für die kurzfristige Absage des Saisonauftakts in Melbourne.

Das Gleiche gilt für die Fans, die von den Verschiebungen der Rennen in Bahrain, Vietnam und China betroffen sind. "Unsere Priorität haben die Gesundheit und die Sicherheit der Fans, Teams und Organisationen der Formel 1 genauso wie der Gesellschaft insgesamt", schrieb Carey auf der Homepage der Formel 1.

Der Grand Prix in Melbourne war erst kurz vor dem ersten freien Training abgesagt worden, nachdem ein positiver Coronavirus-Fall im McLaren Team vorgelegen war. Mittlerweile ist ein Mitarbeiter von Reifenhersteller Pirelli positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden.

Eine Antwort auf die Frage nach dem Saisonstart oder dem Saisonverlauf gab Carey in seinem Schreiben nicht. Die Rennserie solle so früh wie möglich beginnen, wenn es für alle wieder sicher sei, schrieb er.

Gerechnet wird mittlerweile mit einem Saisonbeginn Anfang Juni in Baku. Allerdings haben am Dienstag die Veranstalter des Grand Prix in Monte Carlo vermeldet, dass ihr Rennen am 24. Mai "wie ursprünglich geplant stattfindet".

