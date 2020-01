Dieser Inhalt wurde am 31. Januar 2020 03:56 publiziert

In einer Reaktion auf die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ausgerufene internationale Notlage hat China erneut zugesichert, die Ausbreitung der neuen Lungenkrankheit in den Griff kriegen zu können.

"Wir sind absolut zuversichtlich und in der Lage, den Kampf gegen diese Epidemie zu gewinnen", sagte Hua Chunying, ein Sprecher des Pekinger Aussenministeriums, laut einer am Freitag verbreiteten Mitteilung. China werde auf transparente und verantwortungsvolle Weise die betroffenen Parteien stets umgehend über die Seuchenlage informieren.

Man pflege eine enge Kommunikation und Zusammenarbeit mit der WHO. Viele Massnahmen, die bislang von China im Kampf gegen das Virus getroffen worden seien, hätten internationale Anforderungen weit übertroffen.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte am Donnerstagabend die Ausbreitung des Virus zu einer gesundheitlichen Notlage von internationaler Tragweite erklärt. Die 190 Mitgliedsländer werden damit von der WHO empfohlene Krisenmassnahmen untereinander koordinieren.

