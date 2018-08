Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 1. August 2018 10:47 publiziert 01. August 2018 - 10:47

US-Präsident Donald Trump (links) will den Druck auf China weiter erhöhen. Der chinesische Präsident Xi Jinping lässt sich dadurch nicht einschüchtern. (Archivbild)

China wird auf weitere Handelsbeschränkungen durch die USA mit Vergeltungsmassnahmen reagieren. Der Druck der USA in der Handelspolitik werde nicht funktionieren, sagte Aussenamtssprecher Geng Shuang am Mittwoch in Peking. Handelsfragen seien im Dialog zu lösen.

Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Reuters von einem Insider erfahren, dass die Regierung von US-Präsident Donald Trump Zölle von 25 Prozent auf chinesische Importgüter im Wert von 200 Milliarden Dollar vorschlagen wird.

Eine entsprechende Ankündigung könnte bereits am Mittwoch erfolgen, sagte eine mit dem Plan vertraute Person. Mit dem Schritt solle der Druck auf die Regierung in Peking erhöht werden, Zugeständnisse zu machen.

