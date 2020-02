Dieser Inhalt wurde am 6. Februar 2020 06:17 publiziert

Die Regierung in China will die Zölle auf "einige" US-Importe deutlich reduzieren. Ab dem 14. Februar würde die Steuer auf zahlreiche Waren um 50 Prozent gesenkt werden, gab das chinesische Finanzministerium am Donnerstag bekannt.

China hoffe, mit Washington weiter zusammenarbeiten zu können, um alle Zölle im bilateralen Handel abzuschaffen, hiess es weiter. Das Ministerium vertraue darauf, dass sich beide Seiten an das unlängst unterzeichnete Teil-Handelsabkommen hielten.

Mit der Umsetzung würde das Marktvertrauen gestärkt und die Handelsbeziehung zwischen China und den USA könnte vertieft werden, um das globale Wirtschaftswachstum zu unterstützen, erklärte die Regierung in China weiter.

Die Herabsetzung der Zölle auf US-Importe habe einen Wert von 75 Milliarden Dollar. Die im September verhängten Abgaben in Höhe von fünf und zehn Prozent werden ab dem 14. Februar halbiert, hiess es zur Erklärung.

Die von Peking angekündigten Zollreduzierungen beziehen sich auf eine Palette von mehr als 1600 Gütern, von Sojabohnen, Geflügel und Meeresfrüchten bis hin zu Flugzeugen.

In dem Teilabkommen mit Washington sagt Peking zu, mehr US-Güter zu importieren und geistiges Eigentum zu respektieren. Die USA verzichten im Gegenzug auf neue Strafzölle und senken teilweise bestehende Zölle.

