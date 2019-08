Dieser Inhalt wurde am 3. August 2019 18:24 publiziert

Der seit Mitte Mai am Knie verletzt gewesene Christian Stucki gibt auf dem Bözingenberg ob Biel ein erfolgreiches Comeback. Der Unspunnen-Sieger gewinnt das kleine Regionalfest mit sechs Siegen.

Im Schlussgang bezwang der 34-jährige Seeländer Hüne den Teenager Mathieu Burger aus dem Berner Jura. Burger bestritt den Schlussgang anstelle von Dominik Roth, der sich verletzt hatte.

Den zweiten und letzten Belastungstest vor dem Eidgenössischen Fest wird Stucki am 11. August in einer starken Konkurrenz vornehmen. Er ist für das Berner Kantonalfest in Münsingen gemeldet.

