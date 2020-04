Dieser Inhalt wurde am 2. April 2020 10:51 publiziert

Der frühere Schweizer Internationale Christian Weber wird Trainer beim in der MySports League tätigen EHC Basel.

Die letzten beiden Saisons amtete der 56-Jährige beim österreichischen Verein Lustenau. In der höchsten Schweizer Liga führte Weber die ZSC Lions, die SCL Tigers und die Rapperswil-Jona Lakers. Die Basler streben einen Aufstieg in die Swiss League an.

