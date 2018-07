Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

27. Juli 2018 - 14:22

Clown Spidi ist tot: Der kleine Spassmacher hat sich am Donnerstag in Aarau aus eigenem Willen von dieser Welt abgemeldet.

Der Circus Knie trauert um seinen Clown Spidi. Der kleine Mann mit der weissen Lippe und den weiss geschminkten Augen hat die Welt am Donnerstag in Aarau verlassen.

Spidi, der Peter Wetzel hiess, gehörte seit 24 Jahren zur Zirkusfamilie. Er habe das Bild des Circus Knie wie kaum ein anderer geprägt, teilte der Schweizer National-Circus am Freitag mit. "Unser Maskottchen ist nicht mehr", wird Géraldine Knie, die artistische Direktorin, in der Mitteilung zitiert. Spidi wurde 51 Jahre alt und schied laut dem Zirkus aus eigenem Antrieb aus dem Leben.

Für viele Zirkusbesucher ist Clown Spidi eine Kindheitserinnerung. Er stand am Eingang, begrüsste das Publikum und verkaufte Programme. "Er war unser Glücksbringer. Wir werden ihn nie vergessen", sagte Géraldine Knie gegenüber Radio SRF. Sie habe ihn von Kindesbeinen an gekannt. Er sei ein guter Freund gewesen, ein herzensguter Mensch und immer für alle da. Alle seien im Schockzustand und unendlich traurig.

Die Familie Knie, alle Artisten und Mitarbeitenden trauern um Spidi und werden ihm ein ehrenvolles Andenken bewahren, wie es in der Mitteilung heisst. Doch das Leben gehe weiter und "the show must go on", sagte die artistische Direktorin. Die Vorstellungen vom Freitag, Samstag und Sonntag in Aarau werden daher auch im Sinne von Spidi wie gewohnt durchgeführt.

