Dario Cologna stösst in der 2. Etappe der Ski Tour 2020 in die Top Ten vor. Der Bündner, in Östersund als Nummer 19 zur Verfolgung in der klassischen Technik gestartet, erreicht das Ziel als Zehnter.

Der Rückstand im Gesamtklassement auf den neuen Leader Paal Golberg blieb mit knapp einer Minute konstant. Auch Roman Furger zeigte im strömenden Regen ein starkes Rennen und lief wenige Sekunden hinter Cologna als 13. im Ziel ein.

Der eigentliche Sieger des Tages hiess Alexander Bolschunow. Der Weltcup-Leader aus Russland machte sein Handicap von 20 Sekunden problemlos wett und ist nun praktisch zeitgleich mit Golberg Zweiter. Der Norweger Johannes Hösflot Klaebo hingegen kommt mit über 2 Minuten Rückstand nicht mehr für den Overall-Sieg in Frage.

