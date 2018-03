Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

17. März 2018

Dario Cologna kommt dem Gewinn der kleinen Kristallkugel für den Sieg im Distanz-Weltcup einen weiteren Schritt näher. Er belegt bei der 2. Etappe anlässlich des Weltcup-Finales in Falun den 6. Platz.

Eine Woche nach seinem Triumph beim Fünfziger von Oslo büsste Cologna in Mittelschweden beim Massenstartrennen über 15 km klassisch lediglich 5,6 Sekunden auf den siegreichen Alexander Bolschunow ein. Der 21-jährige Russe, in Pyeongchang viermaliger Medaillengewinner, rang auf der Zielgeraden den schwedischen Lokalmatador Calle Halfvarsson an dessen 28. Geburtstag nieder und feierte seinen ersten Weltcupsieg. Dritter wurde der Italiener Francesco De Fabiani. Bei stahlblauem Himmel fanden die Athleten eine überaus kompakte Spur vor, eine Selektion herbeizuführen war deshalb schwierig. Bis zum Schluss befanden sich mehr als 20 Läufer in der Spitzengruppe.

Im Distanz-Weltcup baute Cologna seine Führung gegenüber Martin Johnsrud Sundby, der Achter wurde, um vier auf 34 Zähler aus - dies bei nur noch maximal 50 zu gewinnenden Punkten. Die Chancen, die kleine Kristallkugel zum vierten Mal nach 2011, 2012 und 2015 in seinen Besitz zu bringen, stehen für den 32-jährigen Bündner also sehr gut.

Am Sonntag findet in Falun am letzten Wettkampftag dieser Weltcup-Saison ein Verfolgungsrennen über 15 km Skating statt; der Gesamtgewinner der dreitägigen Minitour bekommt 200 Zähler. In der Pole-Position hierfür befindet sich Bolschunow, der nicht nur die 2. Etappe für sich entschied, sondern auch beide Bonus-Sprints während des Rennens. Er wird 38 Sekunden vor dem zweitplatzierten Norweger Johannes Hösflot Klaebo in die Loipe gehen.

Im Optimalfall sind noch 250 Punkte zu erringen. Klaebo, der im Massenstartrennen nicht über Platz 22 hinauskam, konnte deshalb am Samstag noch nicht offiziell zum jüngsten Gesamtweltcupsieger aller Zeiten ausgerufen werden; der Vorsprung des 21-jährigen Norwegers in der Overall-Wertung auf den dort zweitplatzierten Cologna beträgt ... 249 Punkte.

