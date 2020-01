Dario Cologna präsentiert sich in der 4. Etappe der Tour de Ski in guter Verfassung. Der Bündner belegt in Toblach in der Verfolgung über 15 km klassisch den 13. Rang.

Der Schweizer war von Position 16 aus zusammen mit Johannes Hösflot Klaebo gestartet. Die beiden Top-Läufer harmonierten bestens. Dies dokumentiert die neuntbeste Tageszeit des Bündners. Im Overall-Klassement liegt der vierfache Tour-de-Ski-Sieger neu auf Platz 12. Ein weiteres Tour-Podest wird nur noch schwer zu erreichen sein. Der neu drittplatzierte Klaebo weist gegenüber Cologna 1:17 Minuten Vorsprung auf.

An der Spitze der Tour de Ski etablierte sich der Tagessieger Alexander Bolschunow. Der Russe nahm seinem Landsmann Sergej Ustjugow das Leader-Trikot ab. Bolschunow führt 16 Sekunden vor Ustjugow und deren 26 vor Titelverteidiger Klaebo.

