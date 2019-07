Dieser Inhalt wurde am 15. Juli 2019 10:53 publiziert

Das Schweizer Synchron-Duo Madeline Coquoz/Jessica-Floriane Favre stösst an der WM in Südkorea in den Final vom 3-m-Brett vor. Mit 268,95 Punkten klassieren sich die beiden Romands im 11. Rang.

Den Final mit den Top 12 hatten die beiden mit dem starken 9. Rang in der Qualifikation erreicht. Die 264,78 Punkte waren da schon der zweitbeste Karriere-Wert des Duos gewesen. Dadurch liessen die Freiburgerin Coquoz und die Lausannerin Favre renommierte Teams aus Japan, Deutschland, Italien oder der Ukraine hinter sich.

Den WM-Titel holten die Chinesinnen Shi Tingmao und Wang Han.

