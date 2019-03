Corinne Suter nimmt den Schwung von den Weltmeisterschaften in Are auch ans Weltcup-Finale in Soldeu mit. Als Dritte verpasst die Schwyzerin in der letzten Abfahrt ihren ersten Weltcupsieg knapp.

Bei wechselhaften Bedingungen feierte die Österreicherin Mirjam Puchner einen Überraschungssieg. Bei ihrem zweiten Weltcupsieg nach St. Moritz vor drei Jahren setzte sich die 26-Jährige drei Hundertstel vor Viktoria Rebensburg und acht Hundertstel vor der zweifachen WM-Medaillengewinnerin Suter durch. Puchner ging als Viertletzte und nach einem längeren Unterbruch ins Rennen.

Das österreichische Duell um die kleine Kristallkugel entschied Nicole Schmidhofer gegen Ramona Siebenhofer für sich. Der 29-Jährigen, die eine Reserve von 90 Punkten ins letzte Rennen mitnahm, reichte ihr 11. Platz. Siebenhofer, die einen Sieg sowie einen Ausrutscher Schmidhofers benötigt hätte, verpasste ihr Unterfangen unter anderem wegen eines groben Fahrfehlers klar. Schmidhofer ist die erste österreichsche Abfahrts-Disziplinensiegerin seit Renate Götschl vor zwölf Jahren.

Die übrigen Schweizerinnen schafften es nicht in die Punkte, welche beim Finale den ersten 15 vorbehalten sind. Die Junioren-Weltmeisterin Juliana Suter wurde unmittelbar vor Jasmine Flury Sechzehnte, Joana Hählen schied aus.

Wie die beiden Trainings wurde auch das Rennen von einem Sturz überschattet. Nach Lara Gut-Behrami am Montag und Ragnhild Mowinckel am Dienstag erwischte es diesmal Cornelia Hütter, die in dieser Saison schon zweimal wegen Verletzungen hatte pausieren müssen. Auch sie musste mit dem Schlitten abtransportiert werden.

