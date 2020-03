In den USA gibt es immer mehr traurige Rekorde - nunmehr wurden an nur einem Tag rund 18'000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet.

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in den USA ist am Freitag so stark angestiegen, wie noch nie zuvor an einem Tag. Die Behörden meldeten rund 18'000 neue Erkrankungen. Damit wächst die Zahl der bekannten Fälle auf mehr als 103'000.

Die USA verzeichnen die meisten bestätigten Ansteckungen weltweit. Erst am Donnerstag hatte das Land mit seinen Fallzahlen China und Italien überholt - die beiden Pandemie-Brennpunkte in Asien und Europa.

Ärzte und Pfleger schlugen angesichts eines Patientenansturms vielerorts Alarm. Das medizinische Personal forderte mehr Schutzausrüstung. In New York, New Orleans, Detroit und anderen Brennpunkt-Städten warnten Mediziner vor einem Mangel an qualifiziertem Personal, Arzneimitteln und medizinischer Ausrüstung. Vor allem würden für die Behandlung der durch das Coronavirus ausgelösten Atemwegserkrankung Covid-19 mehr Beatmungsgeräte benötigt, hiess es.

