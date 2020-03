Dieser Inhalt wurde am 10. März 2020 11:22 publiziert

Im Kanton Tessin fordert das Coronavirus das erste Opfer. Es handelt sich um eine 80-jährige Person aus der Region Mendrisio. Die verstorbene Person habe in einem Altersheim gelebt und an weiteren Krankheiten gelitten, teilte die Tessiner Regierung am Dienstag mit.

Die Person ist das dritte Todesopfer in der Schweiz. Insgesamt sind im Kanton Tessin derzeit 68 Personen mit dem Coronavirus infiziert.

Die Tessiner Regierung verschärfte derweil die Massnahmen im Kampf gegen den Coronavirus: Ab sofort gilt ein Besuchsverbot in Spitälern und Altersheimen. Oberstes Ziel sei es, die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft zu schützen, hält die Tessiner Regierung in einem am Montagabend verschickten Communiqué fest. Zudem müssten die Ressourcen des medizinischen Personals geschont werden.

Einige Spitäler hätten noch zusätzliche Massnahmen eingeführt, um sich bereit zu halten für einen potentiellen Anstieg der Coronavirus-Fälle.

