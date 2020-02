Der Machtkampf an der Spitze der Credit Suisse ist entschieden: Konzernchef Tidjane Thiam muss gehen, wie die Bank am Freitag bekannt gab. Neuer CS-Chef wird Thomas Gottstein. (Archiv)

Machtwechsel bei der Grossbank Credit Suisse: Konzernchef Tidjane Thiam tritt per 14. Februar zurück. In seine Fussstapfen tritt der derzeitige CS-Schweiz-Chef Thomas Gottstein.

Der Verwaltungsrat habe in einer Sitzung am Vortag einstimmig den Rücktritt von Thiam angenommen und Gottstein zum neuen CEO der Credit Suisse Group AG ernannt, teilte die Bank am Freitag mit. Am 13. Februar ist wie bereits bekannt noch die Präsentation des Ergebnisses für das Geschäftsjahr 2019 geplant. Danach werde Thiam die Credit Suisse verlassen.

Der scheidende Chef liess sich mit folgenden Worten in der Mitteilung zitieren: "Ich bin mit dem Verwaltungsrat übereingekommen, dass ich die Bank verlassen werde." Er sei gleichzeitig "stolz darauf, was das Team während meiner Zeit erreicht hat." Die Credit Suisse sei erfolgreich transformiert worden.

Erneut betonte Thiam zudem, dass er nichts von den Beschattungen von Top-Managern gewusst habe, deren Bekanntwerden seit dem Herbst 2019 für grosse Aufregung gesorgt hatte. "Ich hatte keinerlei Kenntnisse von der Beschattung zweier ehemaliger Kollegen." Aber: Zweifellos habe dies der Credit Suisse geschadet und zu Verunsicherung und Leid geführt. "Ich bedauere das Vorgefallene, und es hätte nie passieren dürfen."

Der Verwaltungsrat sprach derweil Präsident Urs Rohner das Vertrauen aus. Vizepräsident und "Lead Independent Director", Severin Schwan, sagte: Rohner habe das Gremium "während dieser turbulenten Zeit in anerkennenswerter Weise geführt". Alle Schritte des Verwaltungsrates seien einstimmig erfolgt und nach sorgfältigen Beratungen. Man spreche dem Verwaltungsratspräsidenten das volle Vertrauen aus und erwarte, dass dieser sein Amt bis April 2021 ausüben werde.

