Didier Cuche will in den Zeiten der Coronavirus-Pandemie den Familien des hart geforderten medizinischen Personals helfen. Der Neuenburger versteigert die Skischuhe seines Sieges in der Abfahrt von Kitzbühel 2010 zugunsten von Save the Children.

Auf Instagram postete der Sieger von 21 Weltcuprennen (6 auf der Streif-Piste) ein Bild seiner Schuhe mit Grösse 42, mit denen er die Hahnenkamm-Abfahrt 2010 und den Disziplinen-Weltcup 2009/10 gewonnen hatte.

Die Aktion läuft bis Ostersonntag um 20 Uhr. Cuche wird den Erlös der Versteigerung verdoppeln. Am Samstagabend stand das Gebot bei ricardo.ch bei 621 Franken.

