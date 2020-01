Dieser Inhalt wurde am 4. Januar 2020 16:26 publiziert

CVP-Präsident Gerhard Pfister und seine Kolleginnen und Kollegen in der Parteispitze wollen mit einer neuen Initiative die Abschaffung der Heiratsstrafe vorantreiben. Verschiedene Vorschläge waren in den vergangenen Jahren gescheitert. (Archivbild)

Das CVP-Präsidium will eine neue Volksinitiative zur Abschaffung der sogenannten Heiratsstrafe lancieren - ohne Ehedefinition. Das sagte Parteipräsident Gerhard Pfister am Samstag in einem Interview mit der "Tagesschau" des Schweizer Fernsehens.

Die aktuelle Initiative soll demnach zurückgezogen werden. Die entsprechenden Anträge stelle die Parteispitze zuhanden des Initiativkomitees respektive der Parteigremien, sagte Pfister.

"Die Heiratsstrafe wurde während mehrerer Jahrzehnte nicht abgeschafft - weder bei den Steuern noch bei der AHV." Das müsse sich nun ändern. Erst vor drei Wochen war der letzte Plan für die für Abschaffung der Heiratsstrafe im Parlament gescheitert. "Wir sehen keine andere Möglichkeit, als wieder mit einer Initiative zu kommen", sagte Pfister.

