Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 18. März 2018 15:02 publiziert 18. März 2018 - 15:02

Auch Lucien Favre und Nice können den Siegeszug von Paris Saint-Germain in der Ligue 1 nicht stoppen. Der unangefochtene Leader siegt in der 30. Runde an der Côte d'Azur mit 2:1.

Der Brasilianer Dani Alves sorgte acht Minuten vor Schluss der Partie für die Entscheidung zugunsten der Gäste. Für den Aussenverteidiger, der nach einer Flanke von Adrien Rabiot per Kopf traf, war es der erste Treffer in der Ligue 1.

Der Sieg des PSG war aufgrund der Anzahl Torchancen nicht unverdient, auch wenn Nice durchaus zu gefallen wusste. Allan Saint-Maximin hatte den Aussenseiter in der 17. Minute nach einem schnellen Konter in Führung gebracht. Der Vorsprung währte allerdings nicht lange, der Argentinier Angel Di Maria glich vier Minuten später nach einer schönen Einzelleistung aus.

Dank dem neunten Sieg in Serie kam der PSG dem Meistertitel einen weiteren Schritt näher. Sieben Spiele vor Schluss beträgt der Vorsprung auf den ersten Verfolger Monaco 14 Verlustpunkte. Nice, das weiter um die Europa-League-Plätze kämpft, kassierte erstmals nach vier Spielen und acht Punkten wieder eine Niederlage.

Kurztelegramm und Tabelle

Nice - Paris Saint-Germain 1:2 (1:1). - Tore: 17. Saint-Maximin 1:0. 21. Di Maria 1:1. 82. Dani Alves 1:2.

Rangliste: 1. Paris Saint-Germain 31/83 (95:21). 2. Monaco 30/66 (74:32). 3. Marseille 29/59 (59:34). 4. Lyon 29/54 (59:34). 5. Rennes 30/45 (39:36). 6. Nantes 29/43 (29:29). 7. Montpellier 30/42 (28:25). 8. Nice 30/42 (40:43). 9. Dijon 30/38 (43:57). 10. Bordeaux 30/37 (33:39). 11. Saint-Etienne 29/36 (31:44). 12. Guingamp 29/35 (30:43). 13. Caen 30/35 (22:36). 14. Angers 31/35 (36:42). 15. Strasbourg 30/32 (35:54). 16. Amiens 30/31 (25:34). 17. Toulouse 30/30 (29:41). 18. Troyes 30/29 (25:40). 19. Lille 30/28 (29:48). 20. Metz 29/20 (26:55).

Neuer Inhalt Horizontal Line