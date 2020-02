Der dreifache Saisonsieger Daniel Yule bringt sich beim Weltcup-Slalom in Chamonix in die beste Position zu einem weiteren Erfolg. Der Walliser realisiert Bestzeit im ersten Lauf.

Zum vierten Mal in seiner Karriere, und zum bereits dritten Mal in diesem Winter liegt Yule bei Halbzeit vorne. In Madonna und in Adelboden nutzte er diese Ausgangslage zu Siegen. In Chamonix kann er seinen bereits fünften Erfolg im Weltcup anvisieren. 24 Hundertstel beträgt seine Reserve auf den zweitplatzierten Franzosen Clément Noël. Mit 0,47 Sekunden Rückstand folgt der Italiener Stefano Gross als Dritter. Mit Nummer 20 setzte er sich um eine Hundertstelsekunde vor den Franzosen Alexis Pinturault.

Yule brillierte auf einem schnellen und eher flachen Kurs, der im Gegensatz zu den Klassikern des Januars viel weniger stark drehte. Aber im Moment fährt der Unterwalliser auf jedem Gelände stark. Ramon Zenhäusern büsste auf Yule 84 Hundertstel ein, was ihn im Zwischenklassement auf Platz 6 brachte. Das Podest blieb aber in Reichweite.

Loïc Meillard, dem zuletzt in Garmisch mit Platz 2 im Riesenslalom so etwas wie ein Befreiungsschlag gelungen war, wird in Chamonix kaum mehr in den Kampf um die Podestplätze eingreifen können. Mit 1,75 Sekunden handelte er sich einen recht grossen Rückstand ein, was ihm nur zum 19. Zwischenrang reichte. Von den übrigen Schweizern schaffte einzig Reto Schmidiger die Qualifikation für den zweiten Lauf. Mit Nummer 34 setzte sich der Nidwaldner auf Platz 25.

Start zum zweiten Durchgang ist um 13.00 Uhr.

