Dieser Inhalt wurde am 8. Januar 2020 18:43 publiziert

Daniel Yule fährt im ersten Lauf des Weltcup-Slaloms in Madonna di Campiglio Bestzeit. Der Walliser zeigt damit eine starke Reaktion auf seine Leistung am Sonntag In Zagreb.

Drei Tage zuvor in Zagreb hatte bei Yule überhaupt nichts zusammengepasst. Der 27. Platz war die bittere Quittung für eine völlig missratene Vorstellung. Doch in Madonna di Campiglio, wo er vor gut einem Jahr, im Dezember 2018, seinen bisher einzigen Weltcup-Sieg gefeiert hatte, vermochte er sich voll und ganz zu rehabilitieren. Yule führt das Klassement mit 19 Hundertsteln Vorsprung vor dem Norweger Henrik Kristoffersen an.

Die Chance auf einen weiteren Podestplatz wahrte sich auch Ramon Zenhäusern. Der Zwei-Meter-Mann, in Zagreb nach Führung im ersten Durchgang Zweiter, büsste eine gute halbe Sekunde auf Yule ein, liegt damit aber nur 14 Hundertstel hinter dem drittplatzierten Schweden André Myhrer zurück.

Nur drei Zehntel mehr als Zenhäusern benötigte der überraschende Tanguy Nef, womit er sich auf dem Weg zu einem persönlichen Bestergebnis befindet. Einen im Vergleich zum letzten Slalom weit besseren Eindruck hinterliess auch Loïc Meillard. Der Waadtländer, der in Zagreb die Teilnahme am zweiten Lauf verpasst hatte, war eine gute Sekunde langsamer als Yule. Im Finale der besten 30 dürfte auch Sandro Simonet dabei sein. Luca Aerni und Reto Schmidiger verpassten die Qualifikation für den zweiten Lauf.

