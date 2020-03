Dieser Inhalt wurde am 4. März 2020 23:39 publiziert

Norwich erreicht dank dem Sieg gegen Tottenham den Viertelfinal im englischen Cup. Im Penaltyschiessen setzt sich der Aussenseiter mit 3:2 durch.

Norwich hatte durch ein Tor von Josip Drmic in der 78. Minute zum 1:1 ausgeglichen und war mit diesem Resultat bis ins Penaltyschiessen gekommen. Für den in dieser Saison oft verletzten Schweizer Internationalen war es der dritte Saisontreffer in England.

England. Cup. Achtelfinals. Am Mittwoch: Tottenham - Norwich (mit Drmic/Tor zum 1:1, ohne Klose/verletzt) 1:1 (1:0, 1:1) n.V.; Norwich 3:2-Sieger im Penaltyschiessen. Leicester (ohne Jakupovic/nicht im Aufgebot) - Birmingham (2.) 1:0 (0:0). Sheffield Wednesday (2.) - Manchester City 0:1 (0:0). - Am Donnerstag: Derby County (2.) - Manchester United.

Die weiteren Viertelfinalisten: Arsenal, Chelsea, Newcastle, Sheffield United (2.).

