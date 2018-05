Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 17. Mai 2018 16:52 publiziert 17. Mai 2018 - 16:52

John Daly ist die schillerndste und widersprüchlichste Figur im Golfsport. Diesen September tritt der mittlerweile 52-jährige Amerikaner erstmals am Omega European Masters in Crans-Montana an.

Spiel- und Alkoholsucht, Schlägereien, schwere psychische und eheliche Probleme und Gerichtsprozesse prägten die Karriere des Enfant terrible aus Kalifornien während vielen Jahren.

Neben den zahllosen Eskapaden war John Daly immer einer der spektakulärsten Golfer, eine Zirkusnummer auf den Fairways. Sein Talent war nie bestritten, er konnte es für zwei Siege an den grössten Turnieren nutzen. Im August 1991 gewann er aus dem Nichts und als völlig unbekannter Spieler die US PGA Championship. Er war nur ins Teilnehmerfeld gerutscht, weil der renommierte Amerikaner Hale Irwin auf den Start hatte verzichten müssen.

Seinen zweiten Majortitel errang Daly im Juli 1995 am British Open. Vielen traditionsbewussten Briten wollte es nicht gefallen, dass ein ungehobelter Amerikaner ohne Manieren ausgerechnet im "Home of Golf" im schottischen St. Andrews triumphierte.

Das Omega European Masters findet in diesem Jahr vom 6. bis zum 9. September statt.

