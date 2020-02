Dieser Inhalt wurde am 14. Februar 2020 14:27 publiziert

Der HC Davos verpflichtet für den Rest der laufenden Saison den Finnen Jesse Mankinen. Der 28-jährige Flügelstürmer stösst von den Lahti Pelicans zu den Bündnern.

Mankinen absolvierte in dieser Saison 39 Spiele mit den Pelicans, dem Tabellendrittletzten der finnischen Liiga, und sammelte dabei elf Skorerpunkte. Er trifft anfangs nächster Woche in Davos ein und wäre am Dienstag im Heimspiel gegen Zug spielberechtigt.

