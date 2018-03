Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 17. März 2018 01:03 publiziert 17. März 2018 - 01:03

Am Masters-1000-Turnier in Indian Wells steht auch die zweite Halbfinal-Paarung fest. Dabei wird der wiedererstarkte Argentinier Juan Martin Del Potro auf den Kanadier Milos Raonic treffen.

Der schon länger feststehende erste Halbfinal zwischen dem topgesetzten Roger Federer und dem Kroaten Borna Coric (ATP 49) wird am Samstag um 19 Uhr Schweizer Zeit beginnen. Im Anschluss messen sich Del Potro und Raonic.

Juan Martin Del Potro, der sich zuletzt auch dank seinem Sieg am Hartplatzturnier in Acapulco an die 8. Stelle der Weltrangliste verbessert hatte, musste im Viertelfinal gegen den Deutschen Philipp Kohlschreiber über drei Sätze gehen - wie in der Runde zuvor schon gegen seinen Landsmann Leonardo Mayer. Kohlschreiber gewann den ersten Satz. Im Entscheidungssatz gab ein einziges Break (zum 3:2) den Ausschlag zugunsten von Del Potro, der sich schliesslich mit 3:6, 6:3, 6:4 durchsetzte.

