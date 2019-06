Dieser Inhalt wurde am 1. Juni 2019 15:01 publiziert

Geheimagent James Bond hatte in verschiedener Hinsicht immer wieder mit der Schweiz zu tun, nicht nur auf dem Schilthorn. Für den Bond-Film "Goldfinger" wurde 1964 auf dem Furkapass und in Andermatt gedreht.

Auch im Hotel Schweizerhof in Bern entstanden Filmszenen. 1985 wurde im Berninagebiet für "A view to a Kill" eine Verfolgungsjagd im Schnee gedreht mit Bond als Snowboarder.

Mit einem Bungee-Sprung vom Verzasca-Staudamm eröffnete 1995 "Goldeneye". Der Staudamm und der Tällistock ersetzten dabei Drehorte in Sibirien.

Zum smarten Agenten Bond gehört natürlich auch ein Bond-Girl. Zur Ikone in dieser Rolle wurde die Schweizer Schauspielerin Ursula Andress als "Honey Ryder".

Der Regisseur von "Quantum of Solace" war ebenfalls ein Schweizer: Marc Forster.

Erfunden hat die Kunstfigur James Bond der britische Autor Iam Fleming. Seine Romane wurden ab 1962 verfilmt. Die erste Produktion trug den Titel "James Bond - 007 jagt Dr. No". In der Hauptrolle war Sean Connery zu sehen.

Er und Roger Moore dürften nach wie vor die bekanntesten Bond-Darsteller sein. Roger Moore lebte übrigens viele Jahre bis zu seinem Tod im Jahr 2017 in der Schweiz, in Gstaad und Crans-Montana. In den 1990-er Jahren liess er sich gar für einen Werbefilm für das Schweizer Halbtaxabo einspannen.

Weitere Bond-Darstellers waren Timothy Dalton und Pierce Brosnan. Seit 2005 steht Daniel Craig als 007 im Einsatz des Geheimdiensts Ihrer Majestät.

Neuer Inhalt Horizontal Line