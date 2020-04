Der Freiburger Vincent Ducrot hat am Mittwoch die Leitung der SBB übernommen, mitten in der Coronakrise. Ducrot ist Nachfolger auf Andreas Meyer. Meyer hatte am Dienstag sein Amt per Ende März nach mehr als 13 Jahren abgegeben.

Die Stabsübergabe an einen neuen CEO sei immer ein spezieller Moment, sagte SBB-Verwaltungsratspräsidentin Monika Ribar laut einer Mitteilung der SBB vom Mittwoch. Der SBB und dem öffentlichen Verkehr komme zugute, dass mit dem 57-jährigen Ducrot eine sehr erfahrene Führungspersönlichkeit die Leitung übernehme.

Ducrot arbeitete bereits von 1993 bis 2011 bei den SBB. Ab 2011 und bis 2019 war er Generaldirektor der Freiburger Verkehrsbetriebe.

Ducrot hat ein paar offene Baustellen zu übernehmen. Unter anderem fehlen den SBB Lokführerinnen und Lokführer sowie Rollmaterial - die 2010 bestellten Bombardier-Doppelstockzüge gehen verzögert in Betrieb. Auch Verspätungen sind ein Problem für die SBB. Im vierten Quartal 2019 waren 83 Prozent der Personenzüge pünktlich unterwegs.

