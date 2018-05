Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

21. Mai 2018 - 19:08

Gotthard-Südportal: Die Rückreisewelle rollte am Pfingstmontag vergleichsweise langsam an. (Archivbild)

Nach 28 Kilometern Stau vor dem Gotthard-Nordportal am Samstag und überraschenden 8 Kilometern am Sonntag ist die Rückreisewelle am Pfingstmontag eher langsam angerollt. Der San-Bernardino-Tunnel bleibt bis mindestens am Donnerstag gesperrt.

Im Verlauf des Montagnachmittags erreichte die Kolonne vor dem Südportal zwischen Quinto und Airolo eine Länge von bis zu fünf Kilometern.

Dies bedeutete für die Reisenden eine Wartezeit von bis zu einer Stunde - im Vergleich zum Hinreiseverkehr vom Samstag ein bescheidener Wert.

Gegen Abend bildete sich der Stau dann langsam wieder zurück. Viasuisse hatte zunächst damit gerechnet, dass er sich bis am Abend noch deutlich verlängern werde. Auf Anfrage hiess es, dass unter anderem das schöne Wetter die Ausflügler möglicherweise dazu verleite, noch länger im Süden zu bleiben. Zudem waren in Deutschland noch Ferien.

Mehr Informationen am Dienstag

Vor allem wegen des gesperrten San-Bernardino-Tunnels hatte die Blechlawine am Samstag eine maximale Länge von 28 Kilometern erreicht. Damit wurde der Rekord aus dem Jahr 1999 egalisiert. Der San-Bernardino-Tunnel musste gesperrt werden, nachdem am Freitag ein Bus in Brand geraten war. Damit fiel die Route über die A13 als Ausweichstrecke für die Fahrt in den Süden aus.

Der San-Bernardino-Tunnel bleibt bis mindestens am Donnerstag gesperrt. Das sagte Marco Ronchetti vom Bundesamt für Strassen Astra auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda. Am Dienstagnachmittag will das Astra die Medien wieder informieren - entweder per Medienmitteilung oder direkt vor Ort.

