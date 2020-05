Dieser Inhalt wurde am 5. Mai 2020 09:37 publiziert

In Deutschland wird am Mittwoch mit grosser Wahrscheinlichkeit der Weg für Geisterspiele in der Bundesliga frei.

Darauf haben sich die Vertreter von Bund und Ländern nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters aus Verhandlungskreisen vom Montagabend in der Vorbereitung auf die Chefrunde verständigt.

Höchstwahrscheinlich werde ein Start der Bundesliga zum 15. Mai möglich, erfuhr Reuters von mehreren mit den Verhandlungen vertrauten Personen.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Externer Inhalt Folgen Sie uns auf Instagram