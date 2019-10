Dieser Inhalt wurde am 29. Oktober 2019 12:20 publiziert

Deutschlands Wirtschaftsminister Peter Altmaier ist beim Digitalgipfel in Dortmund beim Gang von der Bühne gestürzt - nach dem Unfall schirmen Helfer ihn mit schwarzen Laken ab.

Deutschlands Wirtschaftsminister Peter Altmaier ist beim Digitalgipfel in Dortmund beim Gang von der Bühne gestürzt und in eine Klinik gebracht worden. Eine Ministeriumssprecherin sagte, Altmaier sei nach seiner Auftaktrede am Dienstag auf einer Treppe gestolpert.

Der 61-jährige CDU-Politiker wurde nach Informationen der Nachrichtenagentur DPA mit einem Rettungswagen in ein Spital gefahren. Demnach war er bei Bewusstsein. Der Minister habe sich bei seinen Ärzten bereits für die Versorgung bedankt.

Über die Art seiner Verletzung wurde zunächst nichts bekannt. Nach dem Sturz kümmerten sich Sanitäter sofort um den am Boden liegenden Politiker. Helfer schirmten ihn mit schwarzen Laken ab. Der Saal wurde geräumt.

Die Veranstaltung wurde fortgesetzt, als Altmaier auf dem Weg in die Klinik war. Die Vorstellung des Projektes Europäische Datenplattform wurde aber ohne Altmaier präsentiert. Die für 11 Uhr angesetzte Pressekonferenz mit Altmaier wurde abgesagt.

