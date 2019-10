Dieser Inhalt wurde am 9. Oktober 2019 22:51 publiziert

Deutschland und Argentinien trennen sich im Länderspiel in Dortmund 2:2. Der Gastgeber liegt zur Pause 2:0 in Führung, muss am Schluss aber noch froh sein, die Partie nicht zu verlieren.

Eine knappe Stunde lang war das Team von Joachim Löw in der Neuauflage des WM-Finals von 2014 das klar bessere Team. Serge Gnabry mit seinem 10. Tor im 11. Länderspiel sowie Kai Havertz mit seiner Tor-Premiere im DFB-Trikot brachten den Gastgeber verdient mit 2:0 in Führung.

Die Gäste kamen nach der Einwechslung von Lucas Alario nach gut einer Stunde besser ins Spiel. Dem Stürmer von Bayer Leverkusen gelang der Anschlusstreffer (66.), ehe Lucas Ocampos kurz vor Schluss mit einem von Emre Can abgelenkten Schuss zum verdienten Ausgleich traf. Deutschlands Torhüter Marc-André ter Stegen war bei beiden Treffern machtlos.

Auf beiden Seiten fehlten diverse Leistungsträger. Deutschland musste unter anderen auf Toni Kroos, Julian Draxler, Leon Goretzka, Leroy Sané und Timo Werner verzichten, bei den Südamerikanern fehlte unter anderen der gesperrte Lionel Messi.

Telegramm:

Deutschland - Argentinien 2:2 (2:0). - Dortmund. - SR Turpin (FRA). - Tore: 15. Gnabry 1:0. 22. Havertz 2:0. 66. Alario 2:1. 85. Ocampos 2:2.

Deutschland: ter Stegen; Can, Koch, Süle; Klostermann, Havertz (83. Rudy), Kimmich, Halstenberg; Brandt (66. Amiri), Gnabry (72. Serdar), Waldschmidt.

Argentinien: Marchesin; Foyth, Otamendi, Rojo (46. Acuna), Tagliafico; Pereyra (76. Saravia), De Paul (92. Rodriguez), Paredes; Correa (46. Ocampos); Dybala (62. Alario), Martinez.

Bemerkungen: Deutschland u.a. ohne Draxler, Ginter, Goretzka, Kroos, Sané (verletzt) und Werner (krank), Argentinien u.a. ohne Messi (gesperrt), Higuain und Di Maria. 31. Lattenschuss Halstenberg. 33. Pfostenschuss De Paul.

