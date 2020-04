Dieser Inhalt wurde am 23. April 2020 15:20 publiziert

Die Betreiberfirma des Flughafens Lugano-Agno (Lasa) geht in die ordentliche Liquidation. Der Flughafen selber soll jedoch nicht geschlossen werden, sondern wenn möglich in die private Hände übergehen. Die Lasa hat am Donnerstag entsprechend informiert.

