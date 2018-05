Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

18. Mai 2018 - 19:01

Eine knappe Woche nach der am Emmentaler Fest zugezogenen Rippenverletzung steigt Remo Käser bereits wieder ins Sägemehl. Er ist der Favorit am Oberaargauischen Fest vom Samstag in Schwarzenbach.

Das Gros der Berner Spitzenschwinger pausiert oder ist verletzt. So muss Schwingerkönig Matthias Sempach nach einem Bandscheibenvorfall bis voraussichtlich Ende Juni aussetzen. Unspunnensieger Christian Stucki gönnt sich nach seinem grandiosen Erfolg am Emmentalischen Fest in Zollbrück - er gewann alle sechs Gänge - ein freies Pfingstwochenende.

Remo Käser, der Sohn des Schwingerkönigs Adrian Käser beginnt in Schwarzenbach bei Huttwil gegen den Innerschweizer Gast Werner Suppiger, den vielleicht besten Nichteidgenossen nebst Matthias Aeschbacher. In einem weiteren attraktiven Duell messen sich Thomas Sempach, der überlegene Gewinner des Baselstädtischen Festes, und Curdin Orlik, Stuckis Schlussgang-Gegner am letztjährigen Unspunnenfest.

