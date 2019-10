Der Brünig-Schwinget am 26. Juli wird in der Saison 2020 das am besten besetzte Bergkranzfest sein. In die Startplätze teilen sich die grössten drei Teilverbände Innerschweiz, Nordostschweiz und Bern.

Zu Duellen unter jeweils zwei der grossen Verbände kommt es an den Bergkranzfesten Stoos und Rigi (Innerschweiz und Nordostschweiz), Weissenstein (Innerschweiz und Bern) sowie Schwägalp (Nordostschweiz und Bern).

Der Eidgenössische Verband hat auch die Kontingente für den Saisonhöhepunkt, das Jubiläumsfest 125 Jahre ESV vom 30. August in Appenzell, festgelegt. Von den 120 Startplätzen entfallen 38 auf die Innerschweiz als grössten Teilverband. Die Nordostschweiz und der Berner Kantonalverband werden je 28 Schwinger stellen, die Nordwestschweiz und die Südwestschweiz je 13.

