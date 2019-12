In der Eishockeymeisterschaft der Swiss League setzt sich der EHC Kloten in der letzten Runde vor Weihnachten von der Konkurrenz ab. Kloten profitierte von der Heimniederlage Oltens gegen Langenthal.

Das Mittelland-Derby endete mit einer faustdicken Überraschung. Olten bekam nach sechs Siegen hintereinander gegen das kriselnde Langenthal (vier Niederlagen in Serie) kein Bein vors andere. Stefan Tschannen brachte die Langenthaler mit einem Hattrick in den ersten 24 Minuten 3:0 in Führung. Oltens Anschlusstreffer beantwortete Langenthals Newcomer Robin Nyffeler nur 53 Sekunden später mit dem mehr als vorentscheidenden 4:1. Bei diesem Resultat blieb es bis zum Schluss.

Auch Kloten tat sich vor 5571 Fans in der Arena am Schluefweg schwer. Die Klotener lagen gegen La Chaux-de-Fonds bis zur 34. Minute mit 0:1 zurück. Dann realisierten Ramon Knellwolf, Marco Truttmann, Robin Figren und Fabian Sutter mit vier Goals zum 4:1 innerhalb von 144 Sekunden die Wende. La Chaux-de-Fonds kam zwar nochmals auf 4:5 heran, Robin Figren in Unterzahl und ins leere Tor stellte aber das 6:4-Schlussresultat her.

Cupfinalist Ajoie verbesserte sich mit einem 5:1-Erfolg über die GCK Lions auf Kosten von Olten auf Platz 2.

Resultate: EVZ Academy - Visp 0:3 (0:1, 0:1, 0:1). Kloten - La Chaux-de-Fonds 6:4 (0:1, 4:0, 2:3). Olten - Langenthal 1:4 (0:2, 1:2, 0:0). Ajoie - GCK Lions 5:1 (0:0, 3:1, 2:0). Sierre - Biasca Ticino Rockets 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). Thurgau - Winterthur 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0) n.V.

Rangliste: 1. Kloten 30/67 (114:55). 2. Ajoie 30/62 (121:75). 3. Olten 30/61 (120:76). 4. Thurgau 30/61 (74:64). 5. Visp 30/56 (100:75). 6. Langenthal 29/49 (89:77). 7. La Chaux-de-Fonds 30/39 (102:101). 8. GCK Lions 30/39 (90:98). 9. Sierre 30/33 (77:100). 10. EVZ Academy 29/32 (66:108). 11. Winterthur 30/22 (73:140). 12. Biasca Ticino Rockets 30/16 (66:123).

