2. Januar 2020

Der Amerikaner David Stern ist am Neujahrstag in New York im Alter von 77 Jahren verstorben.

Der langjährige NBA-Chef hatte am 12. Dezember eine Hirnblutung erlitten.

Stern stand der NBA von 1984 bis 2014 als Commissioner vor und machte die Liga unter seiner Führung zu einem globalen Milliarden-Unternehmen.

Er trat im Februar 2014 zurück und wurde in die Naismith-Memorial-Basketball-Ruhmeshalle aufgenommen. Zuletzt war er im Auftrag der NBA auch noch international unterwegs.

