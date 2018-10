Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 14. Oktober 2018 22:10 publiziert 14. Oktober 2018 - 22:10

Die New Jersey Devils sind als einziges NHL-Team noch ohne Niederlage. Das Team von Nico Hischier und Mirco Müller gewinnt das Heimspiel gegen die San Jose Sharks 3:2.

Beim dritten Sieg im dritten Spiel liess sich der Zürcher Verteidiger Müller in der 44. Minute beim entscheidenden dritten Treffer der Devils einen Assist notieren.

Bei den Sharks reihte sich Timo Meier zum dritten Mal in dieser Saison unter die Torschützen ein. Der Appenzeller Stürmer hatte die Kalifornier in der 36. Minuten zwischenzeitlich mit 2:1 in Führung gebracht.

