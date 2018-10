Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 15. Oktober 2018 13:55 publiziert 15. Oktober 2018 - 13:55

Die Schweizer Nationalmannschaft der Frauen kämpft in Utrecht und in Schaffhausen gegen die Niederlande um das Ticktet für die Weltmeisterschaften 2019 in Frankreich.

Die Equipe der scheidenden Trainerin Martina Voss-Tecklenburg spielt am Freitag, 9. November, um 20 Uhr zuerst auswärts gegen die favorisierten Europameisterinnen aus den Niederlanden. Das Rückspiel im WM-Playoff steht am Dienstag, 13. November, auf dem Kunstrasen in Schaffhausen im Programm. Der Anpfiff erfolgt um 19.00 Uhr.

