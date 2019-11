Die Young Boys gewinnen das Spitzenspiel der 14. Runde gegen St. Gallen mit 4:3 und verteidigen damit die Tabellenführung vor dem FC Basel, der in Lugano siegt.

Zweimal führte der FC St. Gallen in Bern: Boris Babic traf in der 4. Minute zum 1:0 und in der 25. Minute zum 2:1. Zudem glichen die Ostschweizer in der 56. Minute durch Ermedin Demirovic zum 3:3 aus. Doch am Ende standen sie mit leeren Händen da, weil die Gastgeber dank Jean-Piere Nsame (81.) das letzte Wort hatten.

Die Basler brachten sich in Lugano früh in gute Position: Kamel Ademi erzielte in der 13. Minute sein achtes Saisontor und Fabian Frei doppelte nach einer guten halben Stunde nach. Der frühere Bundesliga-Legionär hat in den letzten sechs Partien - Cup und Europacup inklusive - viermal getroffen. In der Nachspielzeit bereitete er noch das 3:0 von Arthur vor.

Der FC Sion kassierte eine weitere Niederlage. Unter Interimstrainer Christian Zermatten verloren die Walliser im ersten Match nach der kurzen Ära unter Stéphane Henchoz beim FC Zürich mit 2:4. Die Zürcher führten früh 1:0, gerieten dann mit 1:2 zurück und sicherten sich schliesslich durch die Tore von Nathan (45.), Marco Schönbächler (50.) und Antonio Marchesano (75.) doch noch die drei Punkte. Sion warten seit fast zwei Monaten auf einen Sieg.

Resultate und Tabelle:

Die 14. Runde. Samstag: Luzern - Servette 1:2 (0:2). Neuchâtel Xamax FCS - Thun 2:3 (0:0). - Sonntag: Lugano - Basel 0:3 (0:2). Young Boys - St. Gallen 4:3 (2:2). Zürich - Sion 4:2 (2:2).

1. Young Boys 14/31 (34:18). 2. Basel 14/30 (33:13). 3. St. Gallen 14/26 (29:19). 4. Zürich 14/21 (16:26). 5. Servette 14/18 (19:16). 6. Sion 14/17 (19:25). 7. Luzern 14/15 (14:18). 8. Lugano 14/13 (13:18). 9. Neuchâtel Xamax FCS 14/12 (17:25). 10. Thun 14/9 (13:29).

