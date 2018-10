Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 13. Oktober 2018 12:34 publiziert 13. Oktober 2018 - 12:34

Novak Djokovic steht am ATP-Turnier in Schanghai als erster Finalist fest. Der Weltranglisten-Dritte fertigt Alexander Zverev in einer Stunde mit einem 6:2, 6:1 ab.

Zverev konnte das Spiel gegen den immer stärker werdenden Serben nur zu Beginn offen gestalten. Mit dem klaren Erfolg über den Weltranglisten-Fünften aus Hamburg revanchierte sich Djokovic für die Niederlage im Final des Masters-Turniers in Rom vor anderthalb Jahren im zuvor einzigen Duell.

Im Final trifft der diesjährige Wimbledon- und US-Open-Champion am Sonntag entweder auf Roger Federer oder den Kroaten Borna Coric, die sich ab 14.00 Uhr duellieren. Das Turnier der Masters-1000-Kategorie ist mit 7,08 Millionen Dollar dotiert.

