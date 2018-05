Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 22. Mai 2018 11:26 publiziert 22. Mai 2018 - 11:26

Borussia Dortmund gibt die Verpflichtung von Lucien Favre als Cheftrainer bekannt. Der Romand, zuletzt Coach bei Nice in der Ligue 1, erhält beim BVB einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020.

Am vergangenen Samstag nach dem letzten Saisonspiel von Nice bei Olympique Lyon hatte Favre seinen Abschied aus Frankreich bekannt gegeben. Dass der 60-Jährige in die Bundesliga zurückkehren und künftig Borussia Dortmund trainieren würde, galt bereits zu jenem Zeitpunkt als sicher.

"Die Verpflichtung von Lucien Favre als Trainer ist ein wichtiger Teil unseres sportlichen Neustarts in diesem Sommer", sagte Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc. "Er geniesst bei uns hohe Wertschätzung für seine fachlichen Qualitäten."

Trotz der in extremis geschafften Qualifikation für die Champions League blickt Dortmund auf eine enttäuschende Saison zurück. Sowohl der Niederländer Peter Bosz als auch dessen Nachfolger, der Österreicher Peter Stöger, brachte die Borussia nicht in die Spur. In der Champions League resultierten aus sechs Gruppenspielen lediglich zwei Punkte (zwei Remis gegen APOEL Nikosia), in der Europa League war im Achtelfinal die Hürde Salzburg zu hoch. In der Meisterschaft wies Dortmund Mitte Oktober fünf Punkte Vorsprung auf Bayern München auf - am Ende betrug der Rückstand auf die Münchner 29 Zähler.

Dortmund ist für Favre die dritte Station in der Bundesliga nach Hertha Berlin (2007 bis 2009) und Borussia Mönchengladbach (2011 bis 2015). Den OGC Nice führte der Waadtländer, der 2006 und 2007 mit dem FC Zürich Schweizer Meister geworden war, im ersten Jahr auf Platz 3 und damit in die Champions-League-Playoffs. Die zu Ende gegangene Saison schloss Favre mit den Südfranzosen im 8. Rang ab.

