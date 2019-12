Dieser Inhalt wurde am 10. Dezember 2019 23:13 publiziert

Borussia Dortmund und Liverpool schaffen am letzten Spieltag die Achtelfinal-Qualifikation in der Champions League. Inter Mailand und Ajax Amsterdam müssen sich mit der Europa League begnügen.

Borussia Dortmund und Inter Mailand lieferten sich ein Fernduell um einen Platz in der K.o.-Runde der Champions League mit dem besseren Ende für die Deutschen. Der Mannschaft von Lucien Favre gelang in der 61. Minute durch Julian Brandt der 2:1-Siegtreffer gegen Slavia Prag. Der deutsche Internationale traf aus spitzem Winkel nach einer Vorlage von Jadon Sancho, der nach zehn Minuten das 1:0 geschossen hatte.

Der bereits ausgeschiedene tschechische Meister verlangte den Dortmundern einiges ab und brachte sie mit dem 1:1 kurz vor der Pause unter Zugzwang. Die zweite Führung verteidigte Dortmund trotz der Gelb-Roten Karte gegen Julian Weigl zu Beginn der Schlussviertelstunde erfolgreich. Dabei spielte Roman Bürki eine entscheidende Rolle. Der Berner Keeper zeigte über die gesamten 90 Minuten ein halbes Dutzend starke Interventionen.

Inter Mailand hätte aus eigener Kraft erstmals seit 2011 die Achtelfinals in der Champions League erreichen können. Doch die Mannschaft von Antonio Conte verlor gegen den Gruppensieger Barcelona, der auf diverse Leistungsträger verzichtete, daheim mit 1:2. Nach dem katalanischen Führungstreffer von Carles Perez gelang den Mailändern zum Ende der ersten Halbzeit der Ausgleich durch Romelu Lukaku. Der 17-jährige Anssumane Fati zerstörte die letzten Hoffnungen der Gastgeber mit dem 2:1 in der 87. Minute und wurde gleichzeitig der jüngste Torschütze in der Geschichte der Champions League.

Inter Mailand spielt im kommenden Jahr in der Europa League - genauso wie Ajax Amsterdam. Die Überflieger aus der letzten Saison, die nur ganz knapp den Final verpasst hatten, unterlagen daheim gegen Valencia mit 0:1. Der spanische Internationale Rodrigo traf Mitte der ersten Halbzeit zum Sieg.

Neben Valencia überholte auch Chelsea die Amsterdamer in der Gruppe H. Die Londoner bekundeten gegen das sieglose Lille beim 2:1 wenig Mühe, zumal die Franzosen mit einer B-Mannschaft angetreten waren. Der junge Stürmer Tammy Abraham und der routinierte Verteidiger Cesar Azpilicueta sorgten für die vorentscheidende 2:0-Führung.

Salzburg verpasst den Coup

Salzburg hätte gegen Liverpool (0:2) mit einem Heimsieg nicht nur den erstmaligen Vorstoss einer österreichischen Mannschaft in die K.o.-Runde der Champions League bewerkstelligen, sondern auch den Titelverteidiger aus dem Rennen werfen können. Fast eine Stunde lang hielten die vom Amerikaner Jesse Marsch trainierten Gastgeber gut mit und konnte vom Coup träumen. Dann sorgte der Leader der Premier League innerhalb von 100 Sekunden für die Entscheidung durch den früheren Salzburger Naby Keïta und den Ex-Basler Mohamed Salah, der zuvor drei hervorragende Möglichkeiten ausgelassen hatte.

Napoli sorgte schon in der ersten Halbzeit gegen das Schlusslicht Genk für den Unterschied. Der polnische Stürmer Arkadiusz Milik erzielte in den ersten 38 Minuten einen Hattrick und war damit hauptverantwortlich dafür, dass der 17-jährige Goalie Maarten Vandevoort einen unangenehmen Europacup-Einstand erlebte. Der jüngste in der Champions League je eingesetzte Goalie vertändelte nach weniger als drei Minuten den Ball und ermöglichte den Neapolitanern die frühe Führung. Den Penalty zum 3:0 verschuldete der Teenager mit einer ungestümen Aktionen.

Lyon dank Aufholjagd weiter

Lyon schaffte es dank dem 2:2 gegen das bereits vor dem letzten Spieltag qualifizierte Leipzig in die nächste Runde. Die Franzosen holten den nötigen Punkt nach dem 0:2-Pausenrückstand dank den Toren von Houssem Aouar und Memphis Depay. Benfica Lissabon mit dem in der Schlussphase eingewechselten Haris Seferovic sicherte sich mit dem 3:0-Heimsieg gegen Zenit St. Petersburg noch den Vorstoss in die K.o.-Runde der Europa League.

Resultate und Tabelle:

Gruppe E.

Napoli - Genk 4:0 (3:0). - SR Cakir (TUR). - Tore: 3. Milik 1:0. 26. Milik 2:0. 37. Milik (Foulpenalty) 3:0. 75. Mertens (Handspenalty) 4:0.

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Mario Rui; Callejon (78. Llorente), Allan, Fabian Ruiz, Zielinski (72. Gaetano); Mertens, Milik (78. Lozano).

Bemerkungen: Napoli ohne Ghoulam, Maksimovic und Malcuit (alle verletzt).

Salzburg - Liverpool 0:2 (0:0). - 29'500 Zuschauer. - SR Makkelie (NED). - Tore: 57. Keïta 0:1. 58. Salah 0:2.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Lovren (53. Gomez), Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Keïta (87. Origi); Salah, Firmino (75. Milner), Mané.

Bemerkungen: Liverpool ohne Shaqiri (Ersatz), Matip, Fabinho und Lallana (alle verletzt).

1. Liverpool 6/13 (13:8). 2. Napoli 6/12 (11:4). 3. Salzburg 6/7 (16:13). 4. Genk 6/1 (5:20). - Liverpool und Napoli im Achtelfinal; Salzburg im 1/16-Final der Europa League.

Gruppe F.

Borussia Dortmund - Slavia Prag 2:1 (1:1). - SR Karasew (RUS). - Tore: 24. Sancho 0:1. 43. Soucek 1:1. 61. Brandt 2:1.

Borussia Dortmund: Bürki; Akanji, Hummels, Zagadou; Hakimi (82. Balerdi), Brandt, Weigl, Guerreiro; Hazard (82. Piszczek), Reus, Sancho (87. Dahoud).

Bemerkungen: Dortmund ohne Witsel, Schmelzer und Delaney (alle verletzt). 77. Gelb-Rote Karte gegen Weigl.

Inter Mailand - Barcelona 1:2 (1:1). - SR Kuipers (NED). - Tore: 23. Perez 0:1. 44. Lukaku 1:1. 87. Fati 1:2.

Inter Mailand: Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D'Ambrosio (75. Politano), Vecino, Brozovic, Valero (77. Esposito), Biraghi (69. Lazaro); Lukaku, Martinez.

Barcelona: Neto; Todibo, Lenglet, Umtiti; Wagué, Vidal, Rakitic (63. De Jong), Aleña, Junior Firpo; Griezmann (62. Suarez), Perez (84. Fati).

Bemerkungen: Inter Mailand u.a. ohne Asamoah, Barella und Alexis Sanchez (alle verletzt). Barcelona ohne Jordi Alba, Dembélé, Semedo, Arthur (alle verletzt), Messi und Piqué (beide geschont).

1. FC Barcelona 6/14 (9:4). 2. Borussia Dortmund 6/10 (8:8). 3. Inter Mailand 6/7 (10:9). 4. Slavia Prag 6/2 (4:10). - Barcelona und Dortmund im Achtelfinal; Inter Mailand im 1/16-Final der Europa League.

Gruppe G.

Benfica Lissabon - Zenit St. Petersburg 3:0 (0:0). - SR Lahoz (ESP). - Tore: 47. Cervi 1:0. 58. Pizzi (Handspenalty) 2:0. 79. Azmoun (Eigentor) 3:0. - Bemerkungen: Benfica Lissabon ab 81. mit Seferovic. 56. Gelb-Rote Karte gegen Douglas Santos (Zenit/Handspiel).

Lyon - RB Leipzig 2:2 (0:2). - SR Taylor (ENG). - Tore: 9. Forsberg (Foulpenalty) 0:1. 33. Werner (Foulpenalty) 0:2. 50. Aouar 1:2. 82. Depay 2:2. - Bemerkungen: Leipzig ohne Mvogo (Ersatz).

1. RB Leipzig 6/11 (10:8). 2. Lyon 6/8 (9:8). 3. Benfica Lissabon 6/7 (10:11). 4. Zenit St. Petersburg 6/7 (7:9). - Leipzig und Lyon im Achtelfinal; Benfica Lissabon im 1/16-Final der Europa League.

Gruppe H.

Ajax Amsterdam - Valencia 0:1 (0:1). - SR Turpin (FRA). - Tor: 24. Rodrigo 0:1. - Bemerkung: 94. Platzverweis Gabriel (Valencia/Tätlichkeit).

Chelsea - Lille 2:1 (2:0). - SR Sidiropoulos (GRE). - Tore: 19. Abraham 1:0. 35. Azpilicueta 2:0. 78. Rémy 2:1.

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Zouma, Rüdiger, Emerson; Kanté, Kovacic (82. Mount), Jorginho; Willian, Abraham (72. Batshuayi), Pulisic (62. Hudson-Odoi).

Bemerkungen: Chelsea ohne Giroud (verletzt).

1. Valencia 6/11 (9:7). 2. Chelsea 6/11 (11:9). 3. Ajax Amsterdam 6/10 (12:6). 4. Lille 6/1 (4:14). - Valencia und Chalsea im Achtelfinal; Ajax Amsterdam im 1/16-Final der Europa League.

Neuer Inhalt Horizontal Line