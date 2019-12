Dieser Inhalt wurde am 17. Dezember 2019 06:44 publiziert

Mit zwei Toren und einem Assist hat Roman Josi den grössten Anteil am 5:2-Sieg der Nashville Predators bei den New York Rangers in der NHL.

Nachdem er beim 1:0 von Rocco Grimaldi assistiert hatte, erzielte Josi seine Tore auf unterschiedliche Art. Bei Spielhälfte schloss er einen langen Lauf aus dem eigenen Drittel mit einem Schlenzer zum 2:1 ab. Das den Sieg sicherstellende 4:2 markierte der Berner in der vorletzten Minute mit einem Empty Netter von der Bande hinter dem eigenen Tor - also über das ganze Spielfeld.

Mit nunmehr 29 Skorerpunkten verbesserte sich Josi auf den 3. Platz unter den Verteidigern der NHL. Drei Punkte in einem Spiel (1 Tor, 2 Assists) waren ihm in dieser Saison auch schon Ende Oktober bei den Tampa Bay Lightning gelungen. Auf die ganze Regular Season hochgerechnet, käme Josi auf 74 Skorerpunkte, womit er seine Bestleistung von 61 Punkten aus der Saison 2015/16 deutlich übertreffen würde.

Josi zum zweitbesten Mann des Abends gewählt. Als noch wertvoller beurteilten die Experten die Leistung von Goalie Juuse Saros, der die Rangers mit 27 Paraden verzweifeln liess.

Die Predators selbst haben nach zwei Niederlagen zum Erfolg zurückgefunden. In der Western Conference belegen sie nur den 11. Rang. Die Abstände sind jedoch noch gering, und die Predators haben bis zu vier Spiele weniger ausgetragen als die Konkurrenz.

